«Барселона» сыграла вничью с «Атлетиком» в матче чемпионата Испании

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«Барселона» сыграла вничью с «Атлетиком» из Бильбао в матче 23-го тура чемпионата Испании, сообщает «Советский спорт».

Встреча, прошедшая в Бильбао, завершилась со счетом 0:0. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Каталонский клуб второй раз подряд завершил матч вничью в чемпионате Испании.

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После 23-х туров «Барселона» набрала 51 очко и лидирует в турнирной таблице Примеры. «Атлетик» (27) располагается на 13-й строчке.

Испания. Примера. 23-й тур

«Атлетик» (Бильбао) — «Барселона» (Барселона) — 0:0