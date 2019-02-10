«Лос-Анджелес» одолел «Бостон» благодаря 21 очку Харрелла
«Бостон Селтикс» уступил «Лос-Анджелес Клипперс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), сообщает «Советский спорт».
Встреча завершилась со счетом 123:112. Самым результативным игроком стал форвард победившей команды Монтрезл Харрелл, который набрал 21 очко. Дабл-дабл из 19 очков и десяти подборов оформил Данило Галлинари.
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У проигравших 19 очков на своей счет записал Гордон Хэйворд.
Ранее «Индиана» нанесла поражение «Кливленду» в матче НБА.
НБА. Регулярный чемпионат
«Бостон Селтикс» (Массачусетс) — «Лос-Анджелес Клипперс» (Калифорния) — 112:123 (43:20, 31:33, 12:28, 26:42)