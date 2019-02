Экс-нападающий «Спартака» обратился к погибшему Сале

Бывший нападающий «Спартака», а ныне футболист «Нанта» Маджид Уорис в трогательной форме попрощался с погибшим экс-партнером по французской команде Эмилиано Салой, передает «Советский спорт».

«Ты был любим всеми и все будут тебя помнить. Покойся с миром», — написал Уорис в твиттере, добавив к сообщению архивное совместное фото с Салой и эмодзи в виде рыдающего лица.

Реклама

Самолет, на борту которого находился 28-летний аргентинский футболист, пропал с радаров во время полета над Ла-Маншем 21 января. 8 февраля тело, найденное на месте крушения самолета, опознали как тело спортсмена.

Сала выступал за «Нант» с 2015 года, провел 133 матча, оформил 48 голов и исполнил 13 голевых передач.

Ранее «Нант» опубликовал в твиттере видео в память о бывшем нападающем команды Эмилиано Сале, погибшем в результате авиакатастрофы над Ла-Маншем.

You were loved by everyone and you will be remembered by everyone. RIP pic.twitter.com/YB6zbC5sID