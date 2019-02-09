Сборная Германии выиграла женскую эстафету на этапе Кубка мира в Кэнморе
Сборная Германии заняла первое место в женской эстафете 4х6 км в рамках седьмого этапа Кубка мира по биатлону в канадском Кэнморе, сообщает «Советский спорт».
Второй стала норвежская команда.
Третий результат показала команда Франции.
Российская команда заняла десятое место с отставанием от лидера в 4 минуты 39,2 секунды.
Единственной спортсменкой в составе российской команды, которая смогла пройти хотя бы один огневой рубеж без промахов стала Ульяна Кайшева.
Биатлон. Седьмой этап Кубка мира. Кэнмор, Канада
Женщины. Эстафета, 4х6 км
1. Германия — 1:10:16,3 (1 штрафной круг + 12 дополнительных патронов).
2. Норвегия — отставание 30,2 (2+7).
3. Франция — +41,6 (0+12)...
10. Россия — +1.48,4 (0+9).
«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию эстафеты.
Ранее стало известно, что сборная России заняла третье место в мужской эстафете на седьмом этапе Кубка мира по биатлону в канадском Кэнморе.