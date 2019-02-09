Сборная Германии выиграла женскую эстафету на этапе Кубка мира в Кэнморе

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Сборная Германии заняла первое место в женской эстафете 4х6 км в рамках седьмого этапа Кубка мира по биатлону в канадском Кэнморе, сообщает «Советский спорт».

Второй стала норвежская команда.

Третий результат показала команда Франции.

Российская команда заняла десятое место с отставанием от лидера в 4 минуты 39,2 секунды.

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Единственной спортсменкой в составе российской команды, которая смогла пройти хотя бы один огневой рубеж без промахов стала Ульяна Кайшева.

Биатлон. Седьмой этап Кубка мира. Кэнмор, Канада

Женщины. Эстафета, 4х6 км

1. Германия — 1:10:16,3 (1 штрафной круг + 12 дополнительных патронов).

2. Норвегия — отставание 30,2 (2+7).

3. Франция — +41,6 (0+12)...

10. Россия — +1.48,4 (0+9).

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию эстафеты.

Ранее стало известно, что сборная России заняла третье место в мужской эстафете на седьмом этапе Кубка мира по биатлону в канадском Кэнморе.