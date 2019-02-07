Загитова высказалась о своей возможной жизни за границей

<img src="//img.gazeta.ru/files3/651/11881651/38157875_2173865709536951_5046198007108730880_n-pic905-895x505-10863.jpg">

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова заявила, что смогла бы прожить пару лет в Японии, где ей подарили собаку породы акита-ину.

«Когда я приехала в Японию первый раз, мне сразу понравилось. Атмосфера теплая, уютная. Все спокойные.

Реклама

Мне подарили японскую породу акита-ину. Я гуляю со своей собачкой Масару, бегаю, прыгаю, она отвлекает меня от тренировочного процесса. С ней сложно ездить, но я как-нибудь хочу один раз съездить с ней в Японию, на ее родину.

Наверное, я бы смогла пожить в Японии год-два, но не всю жизнь. Все-таки я патриот», — приводит слова Загитовой «РИА Новости».

Ранее Загитова заявила, что после завершения карьеры хочет стать тренером.