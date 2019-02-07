Загитова высказалась о своей возможной жизни за границей
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова заявила, что смогла бы прожить пару лет в Японии, где ей подарили собаку породы акита-ину.
«Когда я приехала в Японию первый раз, мне сразу понравилось. Атмосфера теплая, уютная. Все спокойные.
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Мне подарили японскую породу акита-ину. Я гуляю со своей собачкой Масару, бегаю, прыгаю, она отвлекает меня от тренировочного процесса. С ней сложно ездить, но я как-нибудь хочу один раз съездить с ней в Японию, на ее родину.
Наверное, я бы смогла пожить в Японии год-два, но не всю жизнь. Все-таки я патриот», — приводит слова Загитовой «РИА Новости».
Ранее Загитова заявила, что после завершения карьеры хочет стать тренером.