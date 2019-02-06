«Нант» требует от «Кардиффа» деньги за трансфер пропавшего футболиста
«Нант» требует от «Кардифф Сити» деньги за трансфер аргентинского футболиста Эмилиано Салы, несмотря на пропажу игрока, передает «РИА Новости».
По информации «Би-би-си», клуб Английской премьер-лиги (АПЛ) должен выплатить £15 млн.
Отмечается, что после пропажи самолета с Салой на борту представители британского клуба заявили, что не будут выплачивать средства до появления полных данных о происшествии.
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Самолет с футболистом пропал с радаров в ночь 22 января, а 24 января полиция приняла решение прекратить поиски. Однако семья футболиста собрала деньги для того, чтобы спасатели продолжили операцию.
Ранее сообщалось, что тело, найденное в самолете Салы, не удается вытащить из воды.