«Нант» требует от «Кардиффа» деньги за трансфер пропавшего футболиста

<img src="//img.gazeta.ru/files3/109/12165109/b43ef06eff7e4474d309c59b090c9ef8-pic905-895x505-70305.jpg">

«Нант» требует от «Кардифф Сити» деньги за трансфер аргентинского футболиста Эмилиано Салы, несмотря на пропажу игрока, передает «РИА Новости».

По информации «Би-би-си», клуб Английской премьер-лиги (АПЛ) должен выплатить £15 млн.

Отмечается, что после пропажи самолета с Салой на борту представители британского клуба заявили, что не будут выплачивать средства до появления полных данных о происшествии.

Реклама

Самолет с футболистом пропал с радаров в ночь 22 января, а 24 января полиция приняла решение прекратить поиски. Однако семья футболиста собрала деньги для того, чтобы спасатели продолжили операцию.

Ранее сообщалось, что тело, найденное в самолете Салы, не удается вытащить из воды.