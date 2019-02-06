Адвокат брата Кокорина не надеялся на положительное решение суда

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Адвокат Кирилла Кокорина Вячеслав Барик высказался о решении Тверского суда оставить его подзащитного под стражей до 8 апреля.

«Не было надежды у нас. Должен рассуждать как юрист, а с точки зрения права это не надежда, а необходимость. Ребят не должны были брать под стражу. А раз уж взяли, давно должны были отпустить. Это законное требование. Но будет ли реализовано оно?

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Не сказал бы, что вступал в перепалку с судьей. На дело это не повлияло. Апелляцию обязательно подадим», — цитирует Барика Sport24.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию событий, связанных с решением суда.

Утром 8 октября Кокорин и Мамаев приняли участие в двух потасовках, произошедших в центре Москвы. Возле гостиницы «Пекин» в результате драки пострадал водитель ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталий Соловчук. Также был причинен ущерб автомобилю потерпевшего.

Позднее в одном из кафе столицы произошел конфликт с главой департамента Минпромторга Денисом Паком и генеральным директором НАМИ Сергеем Гайсиным. В ходе потасовки чиновник получил удар стулом от Кокорина.

В отношении футболистов ведется расследование по статьям Уголовного кодекса России 116 «Побои» и 213 «Хулиганство». С 11 октября фигуранты дела находятся в Бутырском следственном изоляторе.

5 декабря Тверской суд Москвы вынес решение удовлетворить ходатайство следствия, настаивавшего на продлении срока заключения Мамаева, Кокорина, младшего брата форварда Кирилла и их приятеля Александра Потасовицкого. Фигуранты дела были оставлены по арестом до 8 февраля.

18 декабря Мосгорсуд отклонил апелляцию Кокорина и Мамаева на решение Тверского суда продлить арест футболистов.