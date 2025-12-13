На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Саперы из Северной Кореи вернулись в КНДР после выполнения задач в Курской области

ЦТАК: саперы КНДР вернулись на родину после выполнения задач в Курской области
close
Виталий Аньков/РИА Новости

Военнослужащие 528-го инженерно-саперного полка Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) вернулись на родину после выполнения задания в Курской области Российской Федерации. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Церемонию приветствия 12 декабря провел лидер КНДР Ким Чен Ын. По его словам, полк был сформирован в мае для закрепления «победы в зарубежной военной операции» и с начала августа выполнял саперные задачи в Курской области. Ким Чен Ын заявил, что миссия была выполнена за три месяца.

«Все — от командира вплоть до солдата — почти каждый день выдерживали невообразимую духовно-физическую нагрузку и проявляли массовый героизм. В итоге сотворено чудо: за кратчайший срок — менее чем за три месяца — опасная зона обширной территории… превратилась в безопасную», — заявил лидер КНДР.

О том, что в разминировании в Курской области принимают участие военные из Северной Кореи, стало известно в ноябре. В Минобороны России отметили, что саперы из КНДР прошли дополнительную подготовку в учебных центрах инженерных войск РФ.

Ранее в ЛНР заявили, что на разминирование республики уйдут десятки лет.

