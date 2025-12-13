МО: ВСУ потеряли до 160 солдат в зоне ответственности группировки «Север»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли до 160 военнослужащих в зоне ответственности российской группировки войск «Север». Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Василий Межевых, передает ТАСС.

«Военнослужащими группировки войск «Север», в том числе войсками беспилотных систем за сутки уничтожили до 160 военнослужащих, боевую бронированную машину и четыре автомобиля», — сказал военный.

2 декабря в Минобороны РФ сообщили, что российские военнослужащие взяли под контроль город Волчанск в Харьковской области. По данным ведомства, боевую задачу выполнили подразделения группировки войск «Север».

В ноябре бойцы группировки войск «Север» создали турель, с помощью которой они уничтожают беспилотники ВСУ. По словам военнослужащего мобильной огневой группы с позывным «Охотник», для смены угла и отработки по дрону требуется «доля секунды».

