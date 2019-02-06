Адвокат Мамаева: мало верится в какие-то изменения

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Адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева Игорь Бушманов поделился ожиданиями о предстоящем слушании по делу его клиента и нападающего «Зенита» Александра Кокорина.

«Следствие уже второй раз обращается в суд за продлением срока по простому делу и просит продлить содержание под стражей на максимально возможный период. Его доводы остаются абсолютно надуманными и голословными. Надеюсь, что завтра что-то изменится, но верится в это мало», — приводит слова юриста «Чемпионат.com».

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Бушманов также ожидает более обоснованную оценку дела от суда.

«Рассчитываем, что суд более тщательно проверит все доводы, даст более обоснованную оценку доводам всех сторон. Любая иная меры пресечения, кроме содержания в СИЗО, будет встречена нами положительно, чтобы у Павла была возможность находиться с семьей», — добавил он.

Ранее адвокат Мамаева назвал адекватную меру пресечения для игрока.