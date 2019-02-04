Вратарь «Реала» поделился ожиданиями от матча 1/2 финала Кубка Испании
Голкипер «Реала» Тибо Куртуа поделился ожиданиями от полуфинальных матчей Кубка Испании с «Барселоной», передает «Советский спорт».
Голкипер акцентировал внимание на нападающем каталонцев Лионеле Месси и вспомнил, что тот не принимал участие в последнем матче этих команд. Тогда «Реал» проиграл со счетом 1:5.
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«Красота футбола в том, чтобы на поле могли выйти все игроки. В том матче, когда мы проиграли, Месси не играл. Нам нужно сосредоточиться на матче. Надеюсь, мы пройдем дальше», — сказал Куртуа.
Аргентинский форвард получил повреждение в матче «Барселоны» против «Валенсии», но оно оказалось несерьезным. Форвард примет участие в игре Кубка Испании 6 февраля.