Тренер сборной России по лыжным гонкам оценил форму Устюгова

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Тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер высказался о нынешнем физическом состоянии Сергея Устюгова, передает «Советский спорт».

«На данный момент, он готов провести одну классную гонку за уик-энд, но на две его пока не хватает. У нас впереди еще сбор в Тоблахе, и я уверен, после него все будет хорошо», — сказал специалист.

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Крамер также рассказал, в каких гонках чемпионата мира примет участие Устюгов.

«На чемпионате мира Сергей побежит в тех гонках, где у него будут максимальные шансы выиграть медали и победить. Это на сто процентов личный спринт, скиатлон, а дальше мы посмотрим в зависимости от результатов. Скорее всего, ещё будет командный спринт, эстафета и 50 км под вопросом», — добавил он.

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