Черчесов награжден орденом святого Георгия

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Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов награжден Саксонским орденом святого Георгия. Об этом сообщает ТАСС.

Церемония прошла в Дрездене. Награду 55-летнему специалисту вручило правительство немецкой федеральной земли Саксония за выступление сборной России на домашнем чемпионате мира по футболу, где россияне дошли до 1/4 финала.

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«Получить для меня столь высокую награду — большая честь. Я играл в Дрездене и поэтому слышал об этой премии, которую вручают представители правительства Саксонии. Благодарю организаторов за столь высокую оценку моих заслуг в работе со сборной России на домашнем чемпионате мира. Но вместе с тем расцениваю эту награду как признание всей нашей страны за блестящую организацию чемпионата мира по футболу и сборной России — за яркое выступление на этом крупном турнире», — цитирует Черчесова пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Ранее Черчесов назвал предварительную дату контрольного матча со сборной Бельгией.