Черчесов награжден орденом святого Георгия
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов награжден Саксонским орденом святого Георгия. Об этом сообщает ТАСС.
Церемония прошла в Дрездене. Награду 55-летнему специалисту вручило правительство немецкой федеральной земли Саксония за выступление сборной России на домашнем чемпионате мира по футболу, где россияне дошли до 1/4 финала.
«Получить для меня столь высокую награду — большая честь. Я играл в Дрездене и поэтому слышал об этой премии, которую вручают представители правительства Саксонии. Благодарю организаторов за столь высокую оценку моих заслуг в работе со сборной России на домашнем чемпионате мира. Но вместе с тем расцениваю эту награду как признание всей нашей страны за блестящую организацию чемпионата мира по футболу и сборной России — за яркое выступление на этом крупном турнире», — цитирует Черчесова пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).
Ранее Черчесов назвал предварительную дату контрольного матча со сборной Бельгией.
Станислав Черчесов в Дрездене награждён Саксонским Орденом Святого Георгия!— Сборная России (@TeamRussia) 2 февраля 2019 г.
Подробности - на сайте РФСhttps://t.co/08AB163wa2 pic.twitter.com/9RsFOfMOWE