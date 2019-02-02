Медведев оценил выступление сборной России на чемпионате мира по бенди
Премьер-министр России Дмитрий Медведев выступил с поздравлением в адрес российский сборной по хоккею с мячом, которая стала чемпионом мира. Об этом сообщает «РИА Новости».
«Поздравляю нашу сборную по хоккею с мячом с блестящим выступлением на чемпионате мира! Сильнейшая игра и, как результат, чемпионский титул. Молодцы!» — написал Медведев в своем твиттере.
Ранее сообщалось, что сборная России по хоккею с мячом одолела Швецию в дополнительное время в финальном матче чемпионата мира со счетом 6:5 и в 12-й раз стала обладателем золотых медалей.
«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Турнир проходил в шведском Венерсборге.
Поздравляю нашу сборную по хоккею с мячом с блестящим выступлением на чемпионате мира! Сильнейшая игра и, как результат, чемпионский титул. Молодцы!— Дмитрий Медведев (@MedvedevRussia) 2 февраля 2019 г.