Бывшая жена звезды «Локомотива» рассказала о его ужасном поведении

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Бывшая жена экс-футболиста московского «Локомотива» и киевского «Динамо» Александра Алиева Татьяна Алиева рассказала о неприятной ситуации, связанной с футболистом, передает «Советский спорт».

«Я в присутствии своего адвоката, исполнительной службы, двух понятых и правоохранительных органов пыталась зайти в квартиру, где 1/3 части принадлежит мне, где прописаны детки, чтобы описать имущество и вручить ему протокол! Он как последний трус закрылся и никого не пустил, только стоял и пугал бандитами», — сказала девушка.

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Алиева также рассказала об отношении игрока к алкоголю.

«Куча кодировок от алкоголя и наркотиков, насилие над ребенком. С разводом дети статус теряют. Как не хочется 2000 гривен на ребеночка платить. Ну конечно, нужны деньги, чтоб побухать, поиграть в лото», — добавила она.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Тарасов задолжал бывшей жене 16 млн рублей.