Бывшая жена звезды «Локомотива» рассказала о его ужасном поведении
Бывшая жена экс-футболиста московского «Локомотива» и киевского «Динамо» Александра Алиева Татьяна Алиева рассказала о неприятной ситуации, связанной с футболистом, передает «Советский спорт».
«Я в присутствии своего адвоката, исполнительной службы, двух понятых и правоохранительных органов пыталась зайти в квартиру, где 1/3 части принадлежит мне, где прописаны детки, чтобы описать имущество и вручить ему протокол! Он как последний трус закрылся и никого не пустил, только стоял и пугал бандитами», — сказала девушка.
Алиева также рассказала об отношении игрока к алкоголю.
«Куча кодировок от алкоголя и наркотиков, насилие над ребенком. С разводом дети статус теряют. Как не хочется 2000 гривен на ребеночка платить. Ну конечно, нужны деньги, чтоб побухать, поиграть в лото», — добавила она.
Ранее сообщалось, что Дмитрий Тарасов задолжал бывшей жене 16 млн рублей.