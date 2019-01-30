Туктамышева пошутила по поводу разборок фанатов Загитовой и Медведевой

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Российская фигуристка Елизавета Туктамышева пошутила на тему разборок между фанатами Алины Загитовой и Евгении Медведевой, передает «Советский спорт».

В своем инстаграме 22-летняя фигуристка опубликовала фотографию, под которой в шутливой форме отметила, что у нее намного меньше болельщиков, чем у призеров Олимпийских игр.

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«Высказывания которых людей в комментариях на тему фигурного катания порой удивляют. Так и жду, чтобы вышел Дроздов и начал «В мире животных»: «Здесь вы можете увидеть загибота, а рядом с ним медвебот, их обычно можно наблюдать вместе.

– Николай Николаевич, а где туктамышевоботы?

– Они давно вымерли», – написала Туктамышева в инстаграме.