Туктамышева пошутила по поводу разборок фанатов Загитовой и Медведевой
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева пошутила на тему разборок между фанатами Алины Загитовой и Евгении Медведевой, передает «Советский спорт».
В своем инстаграме 22-летняя фигуристка опубликовала фотографию, под которой в шутливой форме отметила, что у нее намного меньше болельщиков, чем у призеров Олимпийских игр.
«Высказывания которых людей в комментариях на тему фигурного катания порой удивляют. Так и жду, чтобы вышел Дроздов и начал «В мире животных»: «Здесь вы можете увидеть загибота, а рядом с ним медвебот, их обычно можно наблюдать вместе.
– Николай Николаевич, а где туктамышевоботы?
– Они давно вымерли», – написала Туктамышева в инстаграме.
Ранее сообщалось, что участие Медведевой в чемпионате мира поставили под сомнение. Высказывания НЕКОТОРЫХ людей в комментариях на тему фигурного катания порой удивляют. Так и жду, чтобы вышел Дроздов и начал «В мире животных». -Здесь вы можете увидеть загибота, а рядом с ним медвебот, их обычно можно наблюдать вместе. -Николай Николаевич, а где туктамышевоботы? -Они давно вымерли...••••••••••••••••• Statements of some people about figure skating in comments are really surprising. It's like watching channel Animal Planet. -Here you can see Zagibot, near with him is Medvebot, usually they're hanging out together. -And where are Tuktamyshevobots? -They're extinct years ago... �� #шуткиоттуктика #lizatuktik #figureskating #Tuktamyshevaelizaveta
Высказывания НЕКОТОРЫХ людей в комментариях на тему фигурного катания порой удивляют. Так и жду, чтобы вышел Дроздов и начал «В мире животных». -Здесь вы можете увидеть загибота, а рядом с ним медвебот, их обычно можно наблюдать вместе. -Николай Николаевич, а где туктамышевоботы? -Они давно вымерли...••••••••••••••••• Statements of some people about figure skating in comments are really surprising. It's like watching channel Animal Planet. -Here you can see Zagibot, near with him is Medvebot, usually they're hanging out together. -And where are Tuktamyshevobots? -They're extinct years ago... �� #шуткиоттуктика #lizatuktik #figureskating #Tuktamyshevaelizaveta