Лобов разорвал контракт с UFC

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Ирландский боец русского происхождения Артем Лобов расторг контракт с Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC) по обоюдному согласию сторон.

«Артем попросил UFC о прекращении контракта. UFC удовлетворил просьбу. В настоящий момент мы рассматриваем предложения о продолжении карьеры», — приводит слова слова компании Gagarin Sports Management, представляющей интересы спортсмена ТАСС.

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Лобов должен был провести бой против россиянина Зубайры Тухугова в октябре 2018 года. Однако поединок был отменен из-за массовой потасовки после боя между Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором на турнире UFC 229.

Отмечается, что Артем будет добавиться поединка с Тухуговым в любой организации.

Ранее Зубайра прокомментировал дисквалификацию членов команды Нурмагомедова.