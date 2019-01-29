Сорокин: Россия может сыграть в Петербурге на Евро-2020

<img src="//img.gazeta.ru/files3/350/11511350/RIAN_3189134.HR.ru-pic905-895x505-89446.jpg">

Глава оргкомитета Евро-2020 в России Алексей Сорокин рассказал о шансах национальной сборной провести один из матчей чемпионата Европы — 2020 в Санкт-Петербурге.

«Если наша сборная благополучно пройдет отборочный турнир, то точно сыграет в Санкт-Петербурге минимум два матча. Надеемся, что и четвертьфинал в Петербурге тоже будет с участием нашей команды», — приводит слова функционера «РИА Новости».

Реклама

Сорокин также рассказал об организации в Петербурге фан-зоны.

«Фан-зона точно будет. В настоящий момент мы обсуждаем Конюшенную площадь, где уже была фан-зона во время чемпионата мира. Сообщим, когда властями города будет принято окончательное решение, но пока рассматриваем именно Конюшенную площадь», — добавил он.

Ранее Денис Черышев оценил шансы сборной России пробиться на Евро-2020.