Николай Валуев не удивлен поражением Федора Емельяненко

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Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Николай Валуев поделился мнением о поражении Федора Емельяненко от Райна Бейдера в финале Гран-при Bellator.

«Я так и думал, что Федор проиграет. Я смотрел соперника, скорость выше, тут еще и в силу возраста можно отнести поражение.

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Емельяненко стоит заканчивать? Человек принимает решение сам, но я бы уже сделал это раньше. Федора мы только поддерживаем, он мужественный человек, это не отнимешь. То, что он сделал попытку с определенным риском — это было ясно, не выбирал себе каких-то мешков, а выходил всегда против серьезных соперников.

Это спорт, нужно понимать, что можешь как и выиграть, так и проиграть. Не надо готовить себя к этому, но нужно всегда понимать, что поражение может случиться и с тобой, как и с любым другим», — цитирует Валуева Sport24.

Финальный поединок Гран-при Bellator между Емельяненко и Бейдером, который прошел в Инглвуде, завершился победой американца нокаутом на 35-й секунде. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию боя.

Ранее сообщалось, что Емельяненко наложили девять швов после боя.