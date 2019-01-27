Федору Емельяненко предложили задуматься о завершении карьеры

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Глава американской лиги PFL Рэй Сефо считает, что российскому бойцу смешанного стиля (ММА) Федору Емельяненко стоит задуматься о завершении карьеры.

«Райан Бейдер — великолепный боец, он сегодня это показал. Жаль, что легенда так проигрывает, но никуда не денешься, это тяжелый вес, один удар все решает. Нужно ли заканчивать Федору? Годы нас не щадят, поэтому, конечно, надо об этом подумать», — цитирует Сефо ТАСС.

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Финальный поединок Гран-при Bellator, который прошел в Инглвуде, завершился победой американца нокаутом на 35-й секунде. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию боя.

Ранее Эдгард Запашный поделился впечатлениями от поединка Федора Емельяненко.