Эксперт считает набранный Загитовой вес причиной ее поражения на ЧЕ

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Двукратный олимпийский чемпион в парном катании Артур Дмитриев прокомментировал выступление российской фигуристки Алины Загитовой на чемпионате Европы в Минске, передает «РИА Новости».

Эксперт считает, что внешнее давление не является основной причиной неудачи победительницы Олимпийских игр 2018 года.

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«Спортсмены такого уровня особо не обращают на это внимание. Конечно, это влияет, но на таком уровне спортсменов учат не обращать внимание и отключаться. Не думаю, что проиграла из-за этого. Она подросла, набрала еще вес, не может пока найти баланс. Но она очень хорошо работает, и я за нее не переживаю», — рассказал Дмитриев.

Напомним, что Загитова не смогла сохранить титул чемпионки Европы, уступив звание Софье Самодуровой.

Ранее российский фигурист Иван Букин, выступающий в танцевальном дуэте с Александрой Степановой, поделился эмоциями от серебряной медали чемпионата Европы.