Президент ФИАС назвал преимущества Емельяненко над Бейдером

<img src="//img.gazeta.ru/files3/605/12020605/upload-AP_18287150701904-pic905-895x505-27251.jpg">

Президент Международной федерации самбо (ФИАС) Василий Шестаков назвал преимущества россиянина Федора Емельяненко над американцем Райаном Бейдером, передает газета «Известия».

Глава организации считает российского бойца смешанного стиля (ММА) лидером предстоящего поединка.

Реклама

«К преимуществам Федора можно отнести скорость и нокаутирующую мощь ударов, способность взрываться в нужный момент, высокую выносливость, нестандартность мышления и большой опыт выступлений.

Кроме того, Емельяненко — многократный чемпион мира по боевому самбо, что наилучшим образом свидетельствует о его универсальности. Но Райан Бейдер является чемпионом Bellator в полутяжелом весе, и забывать об этом не стоит», — заявил Шестаков.

Бойцы встретятся 27 января в финале Гран-при Bellator.

Ранее российский чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал, что чувствовал во время поединка с ирландским спортсменом Конором Макгрегором.