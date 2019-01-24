«Ростов» подписал контракт с экс-хавбеком «Спартака» Поповым
«Ростов» подписал контракт с бывшим полузащитником московского «Спартака» Ивелиным Поповым, сообщает «Советский спорт».
По информации на официальном сайте клуба, договор рассчитан на 2,5 года.
До это стало известно, что футболист уже прибыл в расположение сине-бело-голубых, которые на данный момент готовятся ко второй части сезона в Дохе.
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В нынешнем сезоне Попов провел 13 матчей в Российской премьер-лиге (РПЛ), отметившись одной голевой передачи.
Ранее нападающий «Спартака» Педро Роша рассказал о взаимоотношениях с бывшим главным тренером клуба Массимо Каррерой.
Ивелин Попов — игрок «Ростова»— Football Club Rostov (@rostovfc) 23 января 2019 г.
Болгарский полузащитник подписал контракт с нашим клубом сроком на 2.5 года.
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