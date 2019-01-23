Прооперированный Монсон в скором времени вернется к тренировкам

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Боец смешанных единоборств (MMA) Джефф Монсон сообщил, что приступил к тренировкам в скором времени, передает «РИА Новости».

Спортсмен был прооперирован 14 января. На хирургический стол он попал из-за тазобедренного сустава.

Боец готов приступить к тренировкам уже через несколько недель.

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«Была серьезная операция. Сейчас с каждым днем лучше. Прошла неделя, я уже хожу на костылях. Надеюсь вернуться к тренировкам через несколько недель», — заявил он.

Ранее сообщалось, что Кокорину грозит операция.