Смолов не хочет придавать большого значения победе над «Зенитом»

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Нападающий «Локомотива» Федор Смолов прокомментировал результат матча против «Зенита», передает «Советский спорт».

Встреча проходила в рамках Фонбет Кубка Матч Премьер и завершилась со счетом 3:1 в пользу «железнодорожников». Смолов забил один из мячей.

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«Первая победа в году — это важно. Выигрывать всегда приятно. Турнир хороший, соперники серьезного уровня. Но так или иначе, это один из этапов нашей подготовки к весенней части чемпионата. Так что я не стал бы придавать большого значения этой победе.

У всех команд идет подготовка, все находятся в разном состоянии. Лично мне было тяжеловато, но на сборах не бывает простых игр в плане физики. Под нагрузками всегда тяжело играть», — приводит слова Смолова пресс-служба «Локомотива».

Ранее Семак высказался о матче «Зенита» против «Локомотива».