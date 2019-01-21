В «Самбо-70» назвали «грязными и подлыми» слова фигуристки о пользе допинга
Генеральный директор Центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев выразил возмущение словами 13-летней фигуристки Анастасии Шаботовой о допинге, передает сайт телеканала «360».
Юная спортсменка в своем инстаграме рассказал, что для стабильных выступлений нужно принимать «много правильного допинга», а также заметила, что подобным промышляют в «Хрустальном», где занимается группа Этери Тутберидзе. «Хрустальный» в свою очередь входит в структуру «Самбо-70».
«Конечно, всю нашу школу возмутила эта информация. Это роняет тень на «Самбо-70», а значит, и на Москву, и даже на всю Россию.
Это выглядит грязно и подло относительно всего российского спорта. Если бы она видела труд Тутберидзе, то знала бы, что это выглядит как оскорбление.», — сказал Лайшев.
Ранее сообщалось, что в Госдуме сочли непозволительным заявление Шаботовой.