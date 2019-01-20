Павлюченкова вышла в четвертьфинал Australian Open
Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии по теннису. В четвертом круге россиянка в трех сетах оказалась сильнее пятой сеянной турнира американки Слоан Стивенс — 6:7 (3:7), 6:3, 6:3, сообщает «Советский спорт».
Матч продолжался 2 часа 34 минуты. 44-я ракетка мира Павлюченкова выполнила 1 эйс.
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В четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии Павлюченкова сыграет с американкой Даниэль Коллинс.
Теннис. Australian Open. 4-й круг
Павлюченкова (Россия) — Стивенс (США) — 6:7 (3:7), 6:3, 6:3.
Ранее сообщалось, что швейцарец Роджер Федерер не смог выйти в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии по теннису.