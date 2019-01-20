Лыжник Терентьев стал чемпионом мира среди юниоров в спринте

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В Лахти (Финляндия) начался чемпионат мира по лыжным видам спорта. Российский лыжник Александр Терентьев выиграл мировое первенство среди юниоров в спринте классическим стилем, сообщает «Советский спорт».

Вторые и третьи места заняли норвежцы Ансгара Эвенсена и Хокона Сканеса.

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Среди юниорок в спринте победу праздновала норвежка Кристине Ставос Скистад. Второй результат показала польская лыжница Моника Скиндер, финка Анита Корва пришла к финишу третьей.

Лучший результат среди россиянок показала Анастасия Фалеева, она стала шестой.

Лыжные гонки. Чемпионат мира среди юниоров. Лахти, Финляндия

Юниоры (до 20 лет), спринт, классический стиль

1. Александр Терентьев (Россия) – 3.26,33.

2. Ансгар Эвенсен (Норвегия) – +2,88.

3. Хокон Сканес (Норвегия) – +2,89.

Юниорки (до 20 лет), спринт, классический стиль

1. Кристине Ставос Скистад (Норвегия) – 3.23,12.

2. Моника Скиндер (Польша) – +0,63.

3. Анита Корва (Финляндия) – +0,71…

6. Анастасия Фалеева (Россия) – +7,04.

Ранее лыжник Большунов взял серебро в гонке на 15 км на этапе Кубка мира.