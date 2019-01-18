Отец Нурмагомедова вспомнил драку Хабиба против команды Макгрегора

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Отец и тренер российского чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова Абдулманап поделился вопоминаниями от драки своего сына с командой Конора Макгрегора после их боя на турнире UFC 229, передает «Советский спорт».

«Если бы я был рядом с Хабибом на бое с Макгрегором, то все было бы иначе. У Хабиба была бы другая ответственность. Я не хотел, чтобы Макгрегор упал и проиграл. Я хотел, чтобы он сдался. Мы говорили, что заставим его сдаться, и он сдался. Мы хотели продемонстрировать, что он не выдержит нашего темпа, ритма. Хотя мы знаем, как он вел себя до боя», — сказал отец бойца.

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Абдулманап также ответил на вопрос о воспитании Хабиба.

«Воспитывая Хабиба, я всегда весил от 82 до 100 килограммов в разное время в течение 20 лет. Может ли профессиональный спортсмен ударить ребенка? Здравомыслящий человек — нет. А так, сказать, что я тебя ударю, если ты меня выведешь, нужно напоминать», — добавил он.

Ранее сообщалось, что Нурмагомедов не намерен проводить повторный бой с Макгрегором.