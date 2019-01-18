Экс-хавбек «Спартака» Еременко официально перешел в «Ростов»

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Бывший полузащитник московского «Спартака» Роман Еременко стал игроком «Ростова», сообщает «Советский спорт».

По информации с официального сайта ростовского клуба, контракт хавбека рассчитан на 2,5 года.

Напомним, что до этого футболист выступал в составе финского «Яро», итальянских «Удинезе» и «Сиене», киевского «Динамо», а также играл за московский ЦСКА и казанский «Рубин».

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Помимо клубной карьеры, спортсмен входил в стан сборной Финляндии.

Ранее сообщалось, что руководство французского «Пари Сен-Жермен» заинтересовано в покупке полузащитников петербургского «Зенита» Клаудио Маркизио и Леандро Паредеса.