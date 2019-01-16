Хачанов обыграл Нисиоку в матче второго круга Australian Open

Российский теннисист Карен Хачанов вышел в третий круг Australian Open, сообщает «Советский спорт».

Во встрече второго раунда первая ракетка России одержал победу над представителем Японии Йосихито Нисиокой со счетом 6:3, 6:3, 6:3. Теннисисты провели на корте 2 часа 4 минуты.

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В следующем круге Хачанов сыграет с победителем пары Роберто Баутиста-Агут (Испания) — Джон Миллман (Австралия).

Ранее сообщалось, что швейцарский теннисист Роджер Федерер вышел в третий круг Australian Open.

Теннис. Australian Open. 2-й круг
Карен Хачанов (Россия) — Йосихито Нисиока (Япония) — 6:3, 6:3, 6:3