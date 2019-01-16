Хачанов обыграл Нисиоку в матче второго круга Australian Open
Российский теннисист Карен Хачанов вышел в третий круг Australian Open, сообщает «Советский спорт».
Во встрече второго раунда первая ракетка России одержал победу над представителем Японии Йосихито Нисиокой со счетом 6:3, 6:3, 6:3. Теннисисты провели на корте 2 часа 4 минуты.
Реклама
В следующем круге Хачанов сыграет с победителем пары Роберто Баутиста-Агут (Испания) — Джон Миллман (Австралия).
Ранее сообщалось, что швейцарский теннисист Роджер Федерер вышел в третий круг Australian Open.
Теннис. Australian Open. 2-й круг
Карен Хачанов (Россия) — Йосихито Нисиока (Япония) — 6:3, 6:3, 6:3