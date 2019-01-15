Чешский биатлонист отказался уважать Логинова

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Чешский биатлонист Михал Крчмарж раскритиковал россиянина Александра Логинова из-за его бывшего допингового прошлого, передает «Советский спорт».

«Тяжело уважать такого человека. Я ничего не имею против России, проблема заключается в Логинове. Он проводил манипуляции со своей кровью, а раз делал это, то делал с умыслом», — цитирует спортсмена Idnes.cz.

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26-летний Логинов был признан виновным в нарушении антидопинговых правил в 2016 году и отбыл дисквалификацию, после чего вернулся в биатлон. На данный момент он занимает второе место в общем зачете Кубка мира.

Ранее сообщалось, что сборная России впервые за 12 лет сумела выиграть две эстафеты на этапе КМ.