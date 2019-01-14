«Реал» одолел «Бетис» и поднялся в зону Лиги чемпионов

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Мадридский «Реал» одержал победу над «Бетисом» в 19-м туре чемпионата Испании, сообщает «Советский спорт».

Встреча завершилась со счетом 1:2.

Открыл счет полузащитник «королевского клуба» Лука Модрич. Гол оформил также игрок «сливочных» Дани Себальос. А в составе проигравших забил мяч хавбек Серхио Каналес.

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Таким образом, в активе «Реала» теперь 33 очка — он поднялся в зону Лиги чемпионов. В то время как «Бетис» с 26-ю очками остался седьмым.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Ранее полузащитник итальянской «Ромы» Николо Дзаньоло попал в сферу трансферных интересов мадридского клуба.

Чемпионат Испании. 19-й тур

«Бетис» (Севилья) — «Реал» (Мадрид) — 1:2 (0:1)

Голы: 0:1 — Модрич, 13; 1:1 — Каналес, 67; 1:2 — Себальос, 88