Глава СБР Драчев прокомментировал победу россиянок в эстафете КМ

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Глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев прокомментировал победу российских спортсменок в эстафетной гонке на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе, передает ТАСС.

Россиянки завоевали золото в эстафете впервые за семь лет. Драчев отметил, что эта победа стала победой для страны на старый Новый год.

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«Наша сборная сработала великолепно, девушки сделали хороший подарок всей стране к старому Новому году. Отлично прошли всю дистанцию, практически без ошибок, не считая падения, которое было не по своей вине. У нас хорошая команда, сплоченная, теперь мы подбираем коллектив к чемпионату мира.

Мы ожидали такого результата от нашей команды. Были уверены, что будет борьба за призовые места, но в Оберхофе нам посчастливилось выйти на первое место. Это придаст уверенности нашим девушкам в дальнейшей работе», — поделился Драчев.

Ранее сообщалось, что Куклина боялась не оправдать ожидания на этапе эстафеты КМ.