Овечкину зашили руку во время матча «Вашингтон» — «Коламбус»

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Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин получил травму в матче с «Коламбус Блю Джекетс» в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает «Советский спорт».

В конце первого тайма россиянин порезал руку. Игрок досрочно покинул скамейку запасных, и врачи зашили ему рану.

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Несмотря на повреждение, Овечкин вышел вскоре на лед и исполнил результативную передачу.

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу «Коламбуса».

Ранее российский форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров был признан первой звездой матча против «Баффало Сэйбрз» в рамках регулярного чемпионата НХЛ.