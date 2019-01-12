«Рейнджерс» одержал победу над «Айлендерс» в матче НХЛ
«Нью-Йорк Рейнджерс» одержал победу над «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает «Советский спорт».
Встреча завершилась со счетом 2:1. В составе победителей отличились Филип Хитил и Матс Цуккарелло. У проигравшей команды единственный гол оформил Антони Бовилье.
Российский нападающий «Рейнджерс» Павел Бучневич отыграл десять минут и одну секунду. Владислав Наместников провел на льду 15:46. Голкипер выигравшего клуба Александр Георгиев отразил 24 шайбы.
Ранее сообщалось, что «Питтсбург» обыграл «Анахайм» благодаря четырем очкам Малкина.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Нью-Йорк Айлендерс» (Нью-Йорк) — «Нью-Йорк Рейнджерс» (Нью-Йорк) — 1:2 (0:0, 1:1, 0:1)
1:0 – Бовиллье (Бейли, Пулок) – 28:40 (5x4)
1:1 – Хитил (Нивс) – 34:09 (5x5)
1:2 – Цуккарелло (Деанджело, Зибанеджад) – 54:55 (5x5)