«Питтсбург» обыграл «Анахайм» благодаря четырем очкам Малкина
В мачте регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинз» добыл волевую победу в матче против «Анахайм Дакс», сообщает «Советский спорт».
Встреча, прошедшая на арене «Хонда-центр» в Анахайме, завершилась победой гостей со счетом 4:7.
Отмечается, что по ходу встречи «Дакс» упустили преимущество в три шайбы. Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин набрал в матче четыре очка, забросив одну шайбу и сделав четыре результативные передачи.
Ранее сообщалось, что
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Анахайм Дакс» (Анахайм) — «Питтсбург Пингвинз» (Питтсбург) — 4:7 (3:0, 1:3, 0:4)
1:0 — Каше (Хенрик) — 01:27;
2:0 — Монтур (Кольяно) — 07:41;
3:0 — Спронг (Ракелль, Гецлаф) — 12:23;
3:1 — Малкин (Кессел, Летанг) — 20:59;
3:2 — Гюнцель (Дюмулен) — 24:54;
3:3 — Гюнцель (Кессел, Малкин) — 31:24 (5х4);
4:3 — Сильверберг (Хенрик) — 34:39 (4х5);
4:4 — Пирсон (Малкин, Симон) — 49:33;
4:5 — Кессел — 50:21;
4:6 — Пирсон (Малкин, Петтерссон) — 56:35;
4:7 — Гюнцель — 59:02.