«Питтсбург» обыграл «Анахайм» благодаря четырем очкам Малкина

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В мачте регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинз» добыл волевую победу в матче против «Анахайм Дакс», сообщает «Советский спорт».

Встреча, прошедшая на арене «Хонда-центр» в Анахайме, завершилась победой гостей со счетом 4:7.

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Отмечается, что по ходу встречи «Дакс» упустили преимущество в три шайбы. Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин набрал в матче четыре очка, забросив одну шайбу и сделав четыре результативные передачи.

Ранее сообщалось, что

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Анахайм Дакс» (Анахайм) — «Питтсбург Пингвинз» (Питтсбург) — 4:7 (3:0, 1:3, 0:4)

1:0 — Каше (Хенрик) — 01:27;

2:0 — Монтур (Кольяно) — 07:41;

3:0 — Спронг (Ракелль, Гецлаф) — 12:23;

3:1 — Малкин (Кессел, Летанг) — 20:59;

3:2 — Гюнцель (Дюмулен) — 24:54;

3:3 — Гюнцель (Кессел, Малкин) — 31:24 (5х4);

4:3 — Сильверберг (Хенрик) — 34:39 (4х5);

4:4 — Пирсон (Малкин, Симон) — 49:33;

4:5 — Кессел — 50:21;

4:6 — Пирсон (Малкин, Петтерссон) — 56:35;

4:7 — Гюнцель — 59:02.