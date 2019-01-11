Российский боец ММА Ян подписал новый контракт с UFC
Российский боец смешанного стиля (ММА) Петр Ян подписал новый контракт с Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC), сообщает «Советский спорт».
Договор рассчитан на четыре поединка.
«Мы начали переговоры сразу после третьего боя. Мои менеджеры прямо на турнире разговаривали с матчмейкерами. Тогда же пришли к тому, что когда будет информация по следующему поединку, будет и новое предложение от UFC. Все мысли материальны. Когда я подписал первый контракт, я думал о том, чтобы попасть на топовые позиции, и все получилось. Все благодаря усердной работе. Я не знаю, получится ли добраться до титульного боя в течение следующих боев, но я хочу максимально близко к нему приблизиться. Как говорится, мы заднюю не даем. Первые три боя в UFC и мой подъем в рейтинге дают мотивацию двигаться вперед», — приводит слова Яна пресс-служба клуба «Архангел Михаил».
В инстаграме россиянин поделился фото с заключения соглашения, подчеркнув, что новый контракт заключен на улучшенных условиях.
Ранее журналист Алексей Сафонов, специализирующийся на боксе и ММА, вызвал на бой украинского блогера Филиппа Марвина.
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Сегодня 10.01.2019г мы подписали новый контракт - на 4-e боя,на улучшенных условиях ���������������� А так же подписали контракт на новый бой ����♂️����♂️ @archangl_michael @rcc_academy все осознанно !!! Just signed new 4 fight deal with UFC and... bout agreement too. It will be my 4th UFC appearance inside 8 month ����#за8месяцев4бояюфс