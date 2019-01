Болевой прием бойца UFC Магомедшарипова признали лучшим в 2018 году

Болевой прием, который исполнил российский боец смешанного стиля (ММА) Забит Магомедшарипов, признали лучшим в 2018 году. Россиянин выступает в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), сообщает «Советский спорт».

Речь идет о приеме Магомедшарипова в его победном бою с американцем Брэндоном Дэвисом на турнире UFC 228: тогда боец совершил рычаг колена своего оппонента. Он сильно схватил его за ногу и заставил сдаться, сообщается в твиттере UFC.

Россиянин участвует в боях под эгидой UFC с 2017 года.

В четырех боях в рамках организации он добился четырех побед.

Ранее стало известно, что российский боец смешанного стиля (ММА) Забит Магомедшарипов проведет бой против представителя США Джереми Стивенса на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 235. Поединок состоится 2 марта.

Также сообщалось, что поединок в рамках Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) российского бойца смешанного стиля (ММА) Рустама Хабилова может пройти в Праге 23 февраля.

