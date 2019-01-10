Экипаж «КАМАЗ-мастер» во главе с Каргиновым выиграл третий этап «Дакара»

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Экипаж команды «КАМАЗ-мастер» во главе с Андреем Каргиновым выиграл третий этап ралли «Дакар» в классе грузовиков, сообщает ТАСС.

Экипаж преодолел дистанцию длиной 331 км за 4 часа 26 минут 49 секунд. Вторым стал Федерико Вильягре на Iveco (отставание 11,55 секунды). Третье место занял еще один представитель «КАМАЗ-мастера» Дмитрий Сотников (+13,42).

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Лидер общего зачета Эдуард Николаев показал четвертое время (+14,01).

Автоспорт. «Дакар». Грузовики. 3-й этап

1. Андрей Каргинов («КАМАЗ-мастер») — 4:26.29

2. Федерико Вильягра (Iveco) — +11,55

3. Дмитрий Сотников («КАМАЗ-мастер») — +13,42

4. Эдуард Николаев («КАМАЗ-мастер») — +14,01

«Дакар». Грузовики. Общий зачет

1. Эдуард Николаев («КАМАЗ-мастер»)

2. Федерико Вильягра (Iveco) — +5,17

3. Дмитрий Сотников («КАМАЗ-мастер») — +8,42

4. Андрей Каргинов («КАМАЗ-мастер») — +9,27