Киселев сообщил о смерти Соловьева от инсульта

<img src="//img.gazeta.ru/files3/31/12120031/Solov-pic905-895x505-74473.PNG">

Президент Федерации бейсбола России Дмитрий Киселев сообщил, что бейсболист сборной России Сергей Соловьев умер от инфаркта в возрасте 37 лет.

Спортсмен скончался в конце 2018 года, его похороны прошли 29 декабря на Перепечинском кладбище.

По словам Киселева, спортсмен почувствовал себя плохо во время работы в своей организации. Глава федерации рассказал, что сердце спортсмена остановилась у него дома.

Реклама

«Случился инфаркт. В это время он не был ни на тренировке, ни на сборах. Работая в своей организации, он почувствовал себя не очень хорошо, вернулся домой и там его сердце остановилось», — рассказал Киселев.

Глава федерации считает, что Соловьев является знаковой фигурой для отечественного бейсбола.

«Он уже давно не играл в сборной, не выступал за нее уже несколько лет, но для российского бейсбола Сергей - знаковая фигура. Он был одним из лучших бейсболистов страны, настоящим профессионалом. Плюс он был очень хорошим парнем, которого все любили. Его родным помогал весь бейсбольный мир. У нас в стране, к сожалению, он не такой большой, и в таких ситуациях он объединяется», — цитирует Киселева ТАСС.

Ранее форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин выразил соболезнования в связи со взрывом в одном из жилых домов в Магнитогорске.