Экс-жена Аршавина рассказала о насилии со стороны мужа

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Бывшая жена футболиста Андрея Аршавина Юлия Барановская написала в своей книге о фактах насилия со стороны мужа, передает Starhit.

По словам телеведущей, экс-игрок сборной России избил ее после требования переписать парковочное место под нее. Согласно книге Барановской, она не могла ставить машину около дома. После отказа жена футболиста вновь повторила свою просьбу, но в ответ на это муж ее избил. Автор отмечает, что инцидент произошел через некоторое время после ее операции.

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«Не говоря ни слова больше, он меня ударил. Я отлетела метров на пять — до сих пор не понимаю, как у меня не разошлись швы. От боли, обиды и унижения я заплакала», — написала экс-жена футболиста.

Также Starhit отмечает, что на страницах своей книги Барановская рассказывает о случае изнасилования, который произошел в машине. Потерпевшая не стала писать на мужа заявление, так как это «поставило бы крест на его футбольной карьере на всю оставшуюся жизнь».

Ранее Барановская отказалась называть футболиста отцом своих детей. По словам телеведущей, Аршавин уже пять лет не общается с двумя сыновьями и дочерью от первого брака.