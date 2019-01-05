Сборная России уступила США в полуфинале молодежного чемпионата мира
Молодежная сборная России по хоккею проиграла команде США в полуфинальном матче чемпионата мира. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу американской команды, сообщает ТАСС.
В составе победителей авторами заброшенных шайб стали Оливер Вальстрем и Саша Хмелевски.
Единственным голом в составе команды Валерия Брагина отметился Григорий Денисенко, отличившийся в середине второго периода.
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Таким образом, сборная США вышла в финал, где встретится с победителем матча Финляндия — Швейцария. Российская команда поборется за бронзовые медали. Матч за третье место состоится 6 января в 0.00 мск.
Хоккей. Молодежный чемпионат мира
Россия — США — 1:2 (0:1, 1:1, 0:0)
0:1 – Вальстрём (Кокерилл, Сэмберг) – 14:29,
0:2 – Хмелевски (Хьюз, Андерсон) – 24:20 (5x4),
1:2 – Денисенко – 33:36