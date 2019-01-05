Сборная России уступила США в полуфинале молодежного чемпионата мира

<img src="//img.gazeta.ru/files3/303/12118303/RIAN_3006581.HR-pic905-895x505-6027.jpg">

Молодежная сборная России по хоккею проиграла команде США в полуфинальном матче чемпионата мира. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу американской команды, сообщает ТАСС.

В составе победителей авторами заброшенных шайб стали Оливер Вальстрем и Саша Хмелевски.

Реклама

Единственным голом в составе команды Валерия Брагина отметился Григорий Денисенко, отличившийся в середине второго периода.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Таким образом, сборная США вышла в финал, где встретится с победителем матча Финляндия — Швейцария. Российская команда поборется за бронзовые медали. Матч за третье место состоится 6 января в 0.00 мск.

Хоккей. Молодежный чемпионат мира

Россия — США — 1:2 (0:1, 1:1, 0:0)

0:1 – Вальстрём (Кокерилл, Сэмберг) – 14:29,

0:2 – Хмелевски (Хьюз, Андерсон) – 24:20 (5x4),

1:2 – Денисенко – 33:36