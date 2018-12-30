Защитник «Ливерпуля» считает победу над «Арсеналом» заслуженной

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Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк прокомментировал победу над «Арсеналом» в матче 20-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ), передает «Советский спорт».

Встреча завершилась разгромной победой «Ливерпуля» со счетом 5:1.

«Мы знали, что игроки «Арсенала» хорошо действуют на контратаках и умело пользуются скоростью в нападении. Нам не повезло пропустить первыми, но мы отреагировали на гол должным образом и заслужили победу.

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Нам нужно еще много в чем прибавить. Сейчас мы довольны текущим положением дел. Нужно продолжать играть с максимальной самоотдачей.

Нет ничего невозможного. Мы демонстрируем хороший футбол. Сейчас здорово быть игроком «Ливерпуля», — приводит слова Ван Дейка «Би-би-си».

Ранее хавбек «Ливерпуля» стал самым результативным бразильцем в АПЛ.