Адвокат Мамаева отрицает подачу заявления на водителя Соловчука
Адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева Игорь Бушманов отрицает факт подачи заявления на водителя Виталия Соловчука, передает Sport24.
До этого источник в правоохранительных органах проинформировал, что Мамаев якобы подал заявление на Соловчука, игрок обвиняет водителя в избиении.
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«Мамаев не подавал и не собирается подавать заявление в полицию на Соловчука. Это фейк ньюс, которые распространяются по непонятным нам причинам», — сказал адвокат.
5 декабря суд продлил арест Мамаева и нападающего «Зенита» Александра Кокорина, которые обвиняются в избиении трех человек в центре Москвы, в том числе и Соловчука.
Ранее источник сообщил, что Мамаев написал заявление на водителя Соловчука.