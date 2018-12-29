Адвокат Мамаева отрицает подачу заявления на водителя Соловчука

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Адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева Игорь Бушманов отрицает факт подачи заявления на водителя Виталия Соловчука, передает Sport24.

До этого источник в правоохранительных органах проинформировал, что Мамаев якобы подал заявление на Соловчука, игрок обвиняет водителя в избиении.

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«Мамаев не подавал и не собирается подавать заявление в полицию на Соловчука. Это фейк ньюс, которые распространяются по непонятным нам причинам», — сказал адвокат.

5 декабря суд продлил арест Мамаева и нападающего «Зенита» Александра Кокорина, которые обвиняются в избиении трех человек в центре Москвы, в том числе и Соловчука.

Ранее источник сообщил, что Мамаев написал заявление на водителя Соловчука.