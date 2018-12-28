В клубе Российской премьер-лиги есть долги по зарплате

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Генеральный директор казанского «Рубина» Рустем Сайманов признал, что в клубе есть долги по зарплате, передает «Бизнес Online».

По его словам, некоторые футболисты не видели денег шесть месяцев.

«У нас есть игроки, которые шесть месяцев не получают зарплату. Пока шума нет, но, наверное, скоро будет. Премиальных нет вообще. Но мы для себя решили, обсудили, что премиальные за победу — это не совсем правильно. Мы обсудили с Курбаном Бекиевичем Бердыевым и решили так: вышли в Лигу чемпионов и заработали для клуба денег — получили одни премиальные, вышли в Лигу Европы и чуть меньше денег — другие премиальные, никуда не вышли — нет премиальных. За что? За выигрыш у условного «Амкара» или «Анжи», но с десятым местом в таблице?» — сказал Сайманов.

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После 17 туров «Рубин» занимает шестое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги.

Ранее агент сообщил об уходе Ригони из «Зенита».