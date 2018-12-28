Агент сообщил об уходе Ригони из «Зенита»

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Агент полузащитника петербургского «Зенита» Эмилиано Ригони сообщил, что игрок не вернется российский клуб в зимнее трансферное окно, передает «Чемпионат».

По словам Хуана Круса Оллера, 25-летний аргентинец, который выступает за итальянскую «Аталанту» на правах аренды, покинет команду с берегов Невы.

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«Ригони не вернется в «Зенит» в январе. Сообщения о его возвращении — неправда. Скажу больше: он покинет питерский клуб», — сказал Оллер.

Хавбек перешел в «Зенит» летом 2017 года из аргентинского «Индепендьенте» за €9 миллионов. Его контракт с петербуржцами рассчитан до конца сезона-2020/21.

В нынешнем сезоне Ригони провел в чемпионате Италии 12 встреч, в которых отметился дублем в ворота римской «Ромы» и голом в матче с «Миланом».

Ранее Ригони опроверг свои слова о нежелании возвращаться в Россию.