Агент сообщил об уходе Ригони из «Зенита»
Агент полузащитника петербургского «Зенита» Эмилиано Ригони сообщил, что игрок не вернется российский клуб в зимнее трансферное окно, передает «Чемпионат».
По словам Хуана Круса Оллера, 25-летний аргентинец, который выступает за итальянскую «Аталанту» на правах аренды, покинет команду с берегов Невы.
«Ригони не вернется в «Зенит» в январе. Сообщения о его возвращении — неправда. Скажу больше: он покинет питерский клуб», — сказал Оллер.
Хавбек перешел в «Зенит» летом 2017 года из аргентинского «Индепендьенте» за €9 миллионов. Его контракт с петербуржцами рассчитан до конца сезона-2020/21.
В нынешнем сезоне Ригони провел в чемпионате Италии 12 встреч, в которых отметился дублем в ворота римской «Ромы» и голом в матче с «Миланом».
Ранее Ригони опроверг свои слова о нежелании возвращаться в Россию.