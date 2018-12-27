Экс-футболист «Динамо» и «Зенита» завершит карьеру

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Бывший полузащитник московского «Динамо» и петербургского «Зенита» Данни разорвал контракт с его нынешним клубом «Маритиму», сообщает «Советский спорт».

По информации O Jogo, футболист уже попрощался с партнерами и тренерами португальской команды и планирует завершить спортивную карьеру.

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В нынешнем сезоне хавбек провел в составе «Маритиму» 16 мачтей, в которых сделал одну голевую передачу.

35-летний спортсмен выступал за сине-бело-голубых с 2008 по 2017 год. За это время он стал трехкратным чемпионом России и обладателем Суперкубка УЕФА.

Ранее сообщалось, что «Пари Сен-Жермен» проведет переговоры с игроком «Зенита» аргентинцем Леандро Паредесом.