«Интер» впервые с 2016 года обыграл «Наполи»
«Интер» одержал победу над «Наполи» в матче 18-го тура Серии А, сообщает «Советский спорт».
Встреча завершилась со счетом 1:0. На первой компенсированной к основному времени матча минуте оформил единственный гол Лаутаро Мартинес.
Впервые миланский клуб одолел неаполитанский с 2016 года. До этого команды играли друг с другом четыре раза и завершали матч либо победой «наполи», либо ничьей.
Таким образом, набравший 36 очков «Интер» закрепил за собой третьей место в турнирной таблице чемпионата Италии, а их соперник занял вторую строчку.
Ранее была названа причина, по которой «Интер» отстранил от тренировок бельгийского полузащитника Раджу Наингголан.
Италия. Серия А. 18-й тур
«Интер» (Милан) — «Наполи» (Неаполь) — 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 — Мартинес — 91.