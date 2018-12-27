«Интер» впервые с 2016 года обыграл «Наполи»

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«Интер» одержал победу над «Наполи» в матче 18-го тура Серии А, сообщает «Советский спорт».

Встреча завершилась со счетом 1:0. На первой компенсированной к основному времени матча минуте оформил единственный гол Лаутаро Мартинес.

Впервые миланский клуб одолел неаполитанский с 2016 года. До этого команды играли друг с другом четыре раза и завершали матч либо победой «наполи», либо ничьей.

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Таким образом, набравший 36 очков «Интер» закрепил за собой третьей место в турнирной таблице чемпионата Италии, а их соперник занял вторую строчку.

Ранее была названа причина, по которой «Интер» отстранил от тренировок бельгийского полузащитника Раджу Наингголан.

Италия. Серия А. 18-й тур

«Интер» (Милан) — «Наполи» (Неаполь) — 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 — Мартинес — 91.