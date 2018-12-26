Чемпион мира объяснил превосходство Украины над Россией в боксе

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Чемпион мира по боксу по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в полутяжелом весе россиянин Дмитрий Бивол поделился мнением о том, почему Украина превосходит Россию по количеству чемпионов, передает «Советский спорт».

На данный момент у России лишь два чемпиона, в том время как у Украины поясами владеют Александр Усик, Василий Ломаченко, Александр Гвоздик и Артем Далакян.

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«Когда все эти ребята уходили в профессионалы, было ощущение, что они должны добиться чего-то высокого. Так и случилось: они были яркими любителями и стали такими же сильными профессионалами.

На самом деле, в любителях ты больше действуешь эмоционально и делаешь многие вещи на автомате. А чтобы работать на автомате, ты должен быть очень хорошо натренирован: это твои двойки, движения ног. И эти ребята просто сумели очень грамотно перевести свою любительскую школу на профессиональный ринг, вот и все. Можно сказать, что любительский бокс именно этим людям здорово помог. В принципе, так оно и должно действовать», — сказал Бивол в эфире радиостанции «Зенит».

Ранее сообщалось, что названа дата возвращения россиянина Бивола на ринг.